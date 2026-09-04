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04.09.2026 13:42:41

EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf

TAKKT
2.77 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 13:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas Georg
Nachname(n): Weishaar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
TAKKT AG

b) LEI
549300AZ0JTVTW3IZY37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007446007

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,70 EUR 5,40 EUR
2,735 EUR 886,14 EUR
2,74 EUR 4.986,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,7392 EUR 5.878,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Internet: www.takkt.de
LEI Code: 549300AZ0JTVTW3IZY37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106900  04.09.2026 CET/CEST





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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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