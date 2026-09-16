Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 09:06:51
EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstrasse 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107090 16.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Symrise AG
|
09:06
|EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy (EQS Group)
|
09:06
|EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf (EQS Group)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)