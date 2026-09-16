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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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16.09.2026 09:06:51

EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy

Symrise
84.79 CHF -0.27%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.09.2026 / 09:05 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Walter
Last name(s): Ribeiro

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SYM9999

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
87.66 EUR 56,979 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
87.6600 EUR 56,979.0000 EUR

e) Date of the transaction
14/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


16.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26



 
End of News EQS News Service




107090  16.09.2026 CET/CEST





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