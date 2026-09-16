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16.09.2026 11:47:43

EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf

Symrise
85.36 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.09.2026 / 11:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Friede

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
89,10 EUR 50.430,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
89,1000 EUR 50.430,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: BOERSE HANNOVER - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE
MIC: XHAN


16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107092  16.09.2026 CET/CEST





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