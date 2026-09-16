Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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16.09.2026 11:47:43
EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstrasse 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107092 16.09.2026 CET/CEST
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