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09.11.2026 15:30:35
EQS-DD: SUSS MicroTec SE: Burkhardt Frick, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107872 09.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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