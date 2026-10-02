EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2026 / 10:51 CET/CEST

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Directors' Dealings, Art 19 MAR 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-

WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 2. Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:

Erwin Hameseder, Aufsichtsrat b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name STRABAG SE b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des

Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT000000STR1 b) Art des Geschäfts Veräusserung: Im Zuge einer Abspaltung zur

Aufnahme gemäss § 21 GenSpaltG werden ua

Aktien an STRABAG SE und weitere Beteiligungen

der RAIFFEISEN-HOLDING

NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte

Genossenschaft m.b.H. als übertragende

Genossenschaft auf die

RAIFFEISENLANDESBANK

NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als

übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe

Beteiligungsmeldung gemäss §§ 130 bis 134 BörseG

2018 vom 11.08.2026). c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 0 EUR 6962863 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 6962863 Stück e) Datum des Geschäfts 2026-09-30; UTC+02:00 f) Ort des Geschäfts OTC - Ausserhalb eines Handelsplatzes

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