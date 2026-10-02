EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026 / 10:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|Directors' Dealings, Art 19 MAR
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|1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-
WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.
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|2. Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Erwin Hameseder, Aufsichtsrat
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
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|3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|STRABAG SE
|b)
|LEI
|529900TYYSRJH2VJSP60
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|4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des
Finanzinstruments, Art des Instruments
|Aktie
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|Kennung
|AT000000STR1
|b)
|Art des Geschäfts
|Veräusserung: Im Zuge einer Abspaltung zur
Aufnahme gemäss § 21 GenSpaltG werden ua
Aktien an STRABAG SE und weitere Beteiligungen
der RAIFFEISEN-HOLDING
NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte
Genossenschaft m.b.H. als übertragende
Genossenschaft auf die
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als
übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe
Beteiligungsmeldung gemäss §§ 130 bis 134 BörseG
2018 vom 11.08.2026).
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
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|0 EUR
|6962863 Stück
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
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|
|0 EUR
|6962863 Stück
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-09-30; UTC+02:00
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC - Ausserhalb eines Handelsplatzes
02.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News