Sirma Group Aktie 30487780 / BG1100032140
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30.03.2026 14:15:21
EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the Board Atanas Kiryakov, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104038 30.03.2026 CET/CEST
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