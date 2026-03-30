EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the Board Atanas Kiryakov, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.03.2026 / 14:14 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Member of the Board Vorname: Atanas Nachname(n): Kiryakov

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Sirma Group Holding

b) LEI

8945007AD80FTJTEGH37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100032140

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,915 EUR 858 EUR 0,915 EUR 300 EUR 0,920 EUR 100 EUR 0,920 EUR 2.342 EUR 0,910 EUR 945 EUR 0,910 EUR 100 EUR 0,910 EUR 1.324 EUR 0,900 EUR 5.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,9082 EUR 10.969,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Bulgarische Börse MIC: XBUL

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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