10.11.2025 20:08:10

EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Bernhard Montag, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf von 33.068 Siemens Healthineers Aktien auch zur teilweisen Begleichung der Steuer- und Abgabenlast im ...

Siemens Healthineers
40.53 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2025 / 20:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Bernhard
Nachname(n): Montag

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Healthineers AG

b) LEI
529900QBVWXMWANH7H45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts
Programmbasierter Auftrag zum Verkauf von 33.068 Siemens Healthineers Aktien auch zur teilweisen Begleichung der Steuer- und Abgabenlast im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm zum Durchschnittspreis für alle Siemens Healthineers Aktien, die für die Berechtigten unter dem Siemens Healthineers Aktienprogramm am 2025-11-12, +01:00 verkauft werden.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
10.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet: https://www.siemens-healthineers.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101706  10.11.2025 CET/CEST





