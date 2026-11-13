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18.11.2026 16:00:54
EQS-DD: Siemens Aktiengesellschaft: Cedrik Neike, Anspruch auf Übertragung von 15.784 Siemens Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Aktienprogramm (Übertragung mit Valuta vom 2026-11-13, +1:00).
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108114 18.11.2026 CET/CEST
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