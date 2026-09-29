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Shelly Aktie 34751365 / BG1100003166

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29.09.2026 16:45:39

EQS-DD: Shelly Group SE: Iliyana Dimitrova Krushkova, Subscription for shares in a capital increase for employees of Shelly Group SE and its subsidiaries

Shelly
66.40 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2026 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Iliyana Dimitrova
Nachname(n): Krushkova

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Financial Officer (CFO)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts
Subscription for shares in a capital increase for employees of Shelly Group SE and its subsidiaries

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,5100 EUR 306,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,5100 EUR 306,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet: www.corporate.shelly.com
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107270  29.09.2026 CET/CEST





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