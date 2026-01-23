Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9242 -0.4%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’981 0.9%  Bitcoin 69’687 -1.3%  Dollar 0.7818 -1.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
Microsoft-Aktie fester: Cloud-Projekte für US-Luftwaffe und Formel 1 im Fokus
Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt
Suche...

Shareholder Value Beteiligungen Aktie 30426495 / DE000A168205

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 22:26:01

EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag

Shareholder Value Beteiligungen
80.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.01.2026 / 22:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Nils
Nachname(n): Herzing

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI
529900V1ZBO7TDIQX144 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A168205

b) Art des Geschäfts
Übertrag

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
80 EUR 126.400 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
80 EUR 126.400 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Internet: www.svb-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102962  23.01.2026 CET/CEST