Shareholder Value Beteiligungen Aktie 30426495 / DE000A168205
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
23.01.2026 22:26:01
EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag
Shareholder Value Beteiligungen
80.50 EUR 0.00%
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shareholder Value Beteiligungen AG
|Barckhausstr. 1
|60325 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.svb-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102962 23.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Shareholder Value Beteiligungen AG
|
22:26
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: vorläufiges Ergebnis 2025 (EQS Group)
|
08.10.25