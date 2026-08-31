SCP Standard Capital Partners Aktie 27362818 / DE000A12UPJ7
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31.08.2026 17:15:49
EQS-DD: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker, Erwerb von 250.000 Bezugsrechten auf Aktien der SCP Standard Capital Partners AG im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCP Standard Capital Partners AG
|Holzstrasse 28/30
|80469 München
|Deutschland
|Internet:
|www.vanea.ai
|LEI Code:
|529900HQULSBCELVUD31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106830 31.08.2026 CET/CEST
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