Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’317 0.0%  SPI 18’370 0.1%  Dow 49’484 0.0%  DAX 25’067 0.7%  Euro 0.9306 0.1%  EStoxx50 5’926 -0.1%  Gold 4’451 -1.0%  Bitcoin 72’937 -2.1%  Dollar 0.7959 0.1%  Öl 60.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Top News
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025
Merck-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight
Nestlé-Aktie schwächelt: Bernstein Research senkt Kursziel
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 15:00:35

EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, Kauf

Scout24
77.01 CHF -3.73%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 14:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jan
Nachname(n): Sprengnetter
Position: Mitglied des Extended Leadership Teams

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
82,50 EUR 185.625,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
82,5000 EUR 185.625,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstrasse 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102796  07.01.2026 CET/CEST





Nachrichten zu Scout24

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten