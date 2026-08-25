Schulte-Schlagbaum Aktie 347380 / DE0007190001
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25.08.2026 11:08:53
EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schulte-Schlagbaum AG
|Nevigeser Strasse 100 - 110
|42553 Velbert
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sag-schlagbaum.com
|LEI Code:
|391200XFQXESVCRNMQ02
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106772 25.08.2026 CET/CEST
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