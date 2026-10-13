Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808
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13.10.2026 14:38:26
EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Hans Peter Neuroth, Übertragung von 30.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH aus einem Gemeinschaftsdepot ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107486 13.10.2026 CET/CEST
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