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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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12.08.2026 10:26:56

EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf

Schaeffler
7.12 CHF 4.61%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 10:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Astrid
Nachname(n): Fontaine

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,382433 EUR 59.856,77 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,3824 EUR 59.856,77 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.schaeffler.com
LEI Code: 549300Q7E782X7GC1P43



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106522  12.08.2026 CET/CEST





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