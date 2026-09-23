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SBF Aktie 31767812 / DE000A2AAE22

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23.09.2026 20:44:53

EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kauf

SBF
2.33 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2026 / 20:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ulrich
Nachname(n): Hauck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SBF AG

b) LEI
391200JQA0PJDPUPXU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,50 EUR 31.029,50 EUR
2,45 EUR 2.009,00 EUR
2,44 EUR 19.520,00 EUR
2,44 EUR 4.880,00 EUR
2,48 EUR 2.653,60 EUR
2,44 EUR 1.772,31 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,47 EUR 61.864,41 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.09.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Sonstige Börsen
MIC: XOFF


23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Internet: www.sbf-ag.com
LEI Code: 391200JQA0PJDPUPXU64



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107210  23.09.2026 CET/CEST





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