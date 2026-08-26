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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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26.08.2026 15:11:44

EQS-DD: SAP SE: Thomas Heinrich Saueressig, Kauf

SAP
169.44 CHF -3.04%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2026 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas Heinrich
Nachname(n): Saueressig

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
178,3000 EUR 267.450,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
178,3000 EUR 267.450,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Boerse Duesseldorf - Quotrix
MIC: XQTX


26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106786  26.08.2026 CET/CEST





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