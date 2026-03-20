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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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20.03.2026 14:39:12

EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Christoph Günter, Kauf

SAF-HOLLAND
14.96 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.03.2026 / 14:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Günter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: President EMEA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAF-HOLLAND SE

b) LEI
222100QJQLUJHWREL058 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SAFH001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,36 EUR 3.272,00 EUR
16,36 EUR 3.272,00 EUR
16,40 EUR 3.280,00 EUR
16,40 EUR 147,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,3737 EUR 9.971,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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