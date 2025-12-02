Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

02.12.2025 10:35:30

EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Hauke Stars, Kauf

RWE
40.37 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.12.2025 / 10:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hauke
Nachname(n): Stars

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RWE Aktiengesellschaft

b) LEI
529900GB7KCA94ACC940 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007037129

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
43,30 EUR 30.310,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
43,30 EUR 30.310,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet: www.rwe.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102146  02.12.2025 CET/CEST