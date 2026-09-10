Rubean Aktie 33095126 / DE0005120802
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10.09.2026 11:35:30
EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106986 10.09.2026 CET/CEST
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