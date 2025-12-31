Rubean Aktie 33095126 / DE0005120802
|
31.12.2025 08:30:45
EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102690 31.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Rubean AG
|
08:30
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
24.12.25
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Rubean AG: British automobile club now using Rubean solution in the UK and Ireland (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Britischer Automobilclub setzt ab sofort Rubean-Lösung in Grossbritannien und Ireland ein (EQS Group)
|
05.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Revenue almost tripled in the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
05.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 fast verdreifacht (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-News: Rubean and shopreme agree partnership for innovative self-checkout solutions (EQS Group)
Analysen zu Rubean AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
