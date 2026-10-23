|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 13:55:25
EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Rigsave S.p.A.
|Corso Zanardelli, 38
|25121 Brescia
|Italy
|Internet:
|www.rigsave.com
|LEI Code:
|984500144H84C0CA7J16
|End of News
|EQS News Service
|
107634 23.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rigsave S.P.A. Az nominativa
|
13:55
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: Rigsave S.p.A.: Pareto Capital Partners SA - SPF, buy (EQS Group)
Analysen zu Rigsave S.P.A. Az nominativa
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.