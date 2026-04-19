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REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

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19.04.2026 18:14:31

EQS-DD: REPLOID Group AG: Thomas Gangl, Kauf

REPLOID Group
1750.00 EUR 2.94%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.04.2026 / 18:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Gangl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.750,00 EUR 29,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.750,0000 EUR 29,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
17.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


19.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Strasse 53
4600 Wels
Österreich
Internet: reploid.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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