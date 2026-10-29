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29.10.2026 11:10:36
EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstrasse 6
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107690 29.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
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|REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier (EQS Group)
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|REPLOID to Showcase Walk-In ReFarmUnit Container at EuroTier (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell (EQS Group)
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21.10.26
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21.10.26
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Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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