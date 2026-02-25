REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5
25.02.2026 17:41:13
EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Veräusserung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um Schenkungen an nicht in enger Beziehung stehende Personen ohne Mittelzufluss an ...
REPLOID Group
1800.00 EUR 0.00%
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.02.2026 CET/CEST
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Strasse 53
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103412 25.02.2026 CET/CEST