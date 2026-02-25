Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

25.02.2026 17:41:13

EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Veräusserung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um Schenkungen an nicht in enger Beziehung stehende Personen ohne Mittelzufluss an ...

REPLOID Group
1800.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.02.2026 / 17:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Addendum Invest FlexKapG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Philip
Nachname(n): Pauer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts
Veräusserung: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um Schenkungen an nicht in enger Beziehung stehende Personen ohne Mittelzufluss an die schenkende Person.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 86,00 Stück
0,00 EUR 86,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 172,00 Stück

e) Datum des Geschäfts
25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


25.02.2026 CET/CEST
25.02.2026 CET/CEST















Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Strasse 53
4600 Wels
Österreich
Internet: reploid.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103412  25.02.2026 CET/CEST





