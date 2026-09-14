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RCM Beteiligungs Aktie 19886050 / DE000A1RFMY4

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14.09.2026 17:58:44

EQS-DD: RCM Beteiligungs AG: Bucephalus GmbH, Kauf

RCM Beteiligungs
1.19 EUR 2.59%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.09.2026 / 17:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Bucephalus GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Steve
Nachname(n): Möhler
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RCM Beteiligungs AG

b) LEI
529900CIUYJHJL6TU820 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1RFMY4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,15 EUR 230.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,1500 EUR 230.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstrasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.rcm-ag.de
LEI Code: 529900CIUYJHJL6TU820



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107052  14.09.2026 CET/CEST





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