Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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03.09.2026 17:15:54
EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Rainer Schnabl, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106884 03.09.2026 CET/CEST
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