EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Rainer Schnabl, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



03.09.2026 / 17:14 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Mag. First name: Rainer Last name(s): Schnabl

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Raiffeisen Bank International AG

b) LEI

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000606306

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 63,078.95 EUR 1,000.00 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 63,078.9500 EUR 1,000.0000 Units

e) Date of the transaction

02/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Vienna Stock Exchange MIC: XVIE

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

03.09.2026 CET/CEST

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