Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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|Historisch
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27.08.2026 16:36:46
EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|End of News
|EQS News Service
|
106816 27.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
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16:36
|EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, buy (EQS Group)
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16:36
|EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, Kauf (EQS Group)
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16:36
|EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, buy (EQS Group)
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16:36
|EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, Kauf (EQS Group)
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26.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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26.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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26.08.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX (finanzen.ch)
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26.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.ch)
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