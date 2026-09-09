Pyramid Aktie 154600278 / DE000A41YDL0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 10:25:45
EQS-DD: Pyramid AG: Rhodo capital & consulting GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pyramid AG
|Sendlinger-Tor-Platz 8
|80336 München
|Deutschland
|Internet:
|www.pyramid-ag.com
|LEI Code:
|5299002CFPVFWJVMBK43
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106974 09.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pyramid AG Nach Kapitalherabsetzung
|
10:25
|EQS-DD: Pyramid AG: Rhodo capital & consulting GmbH, buy (EQS Group)
|
10:25
|EQS-DD: Pyramid AG: Rhodo capital & consulting GmbH, Kauf (EQS Group)
|
13.07.26
|EQS-News: Pyramid AG: Erste Zahlen zum 1. Halbjahr 2026 zeigen deutliche Steigerung des operativen Geschäfts – Jahres- und Konzernabschluss 2025 veröffentlicht (EQS Group)
|
01.06.26
|EQS-DD: Pyramid AG: Ralph Weidenmann, Kauf (EQS Group)
|
01.06.26
|EQS-DD: Pyramid AG: Ralph Weidenmann, buy (EQS Group)
Analysen zu Pyramid AG Nach Kapitalherabsetzung
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.