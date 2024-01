EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Hubertus M. Habets, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.01.2024 / 18:38 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Hubertus M. Nachname(n): Habets





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000PSM7770





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



5.72 EUR 1309.88 EUR



5.72 EUR 5451.16 EUR



5.71 EUR 2141.25 EUR



5.718 EUR 577.520 EUR



5.718 EUR 2144.25 EUR



5.714 EUR 2411.310 EUR



5.72 EUR 2145.00 EUR



5.718 EUR 1818.320 EUR



5.71 EUR 279.79 EUR



5.72 EUR 572.00 EUR



5.72 EUR 434.72 EUR



5.718 EUR 1143.60 EUR



5.714 EUR 2725.580 EUR



5.718 EUR 577.520 EUR



5.718 EUR 1206.500 EUR



5.718 EUR 5449.250 EUR



5.714 EUR 1714.20 EUR



5.718 EUR 1143.60 EUR



5.716 EUR 2412.150 EUR



5.708 EUR 3715.910 EUR



5.708 EUR 2408.780 EUR



5.706 EUR 2407.930 EUR



5.724 EUR 4459.000 EUR



5.708 EUR 371.02 EUR



5.712 EUR 2142.00 EUR



5.708 EUR 1141.60 EUR



5.718 EUR 2413.000 EUR



5.728 EUR 2732.260 EUR



5.728 EUR 572.80 EUR



5.718 EUR 1715.40 EUR



5.718 EUR 1806.890 EUR



5.724 EUR 1717.20 EUR



5.724 EUR 2730.350 EUR



5.718 EUR 7593.500 EUR



5.72 EUR 1910.48 EUR



5.724 EUR 14939.64 EUR



5.726 EUR 2737.030 EUR



5.72 EUR 5451.16 EUR



5.722 EUR 2414.680 EUR



5.724 EUR 3108.130 EUR



5.708 EUR 2408.780 EUR



5.714 EUR 2411.310 EUR



5.714 EUR 571.40 EUR



5.714 EUR 577.110 EUR



5.714 EUR 2725.580 EUR



5.722 EUR 3868.070 EUR



5.724 EUR 1928.990 EUR



5.726 EUR 572.60 EUR



5.724 EUR 2146.50 EUR



5.708 EUR 239.740 EUR



5.712 EUR 5443.540 EUR



5.716 EUR 2412.150 EUR



5.718 EUR 2413.000 EUR



5.72 EUR 2413.84 EUR



5.722 EUR 5453.070 EUR



5.728 EUR 5458.780 EUR



5.72 EUR 2728.44 EUR



5.712 EUR 576.910 EUR



5.722 EUR 2414.680 EUR



5.724 EUR 3239.780 EUR



5.716 EUR 1714.80 EUR



5.726 EUR 6596.350 EUR



5.716 EUR 2726.530 EUR



5.72 EUR 1716.00 EUR



5.722 EUR 1716.60 EUR



5.724 EUR 1717.20 EUR



5.722 EUR 2025.590 EUR



5.722 EUR 1819.600 EUR



5.722 EUR 577.920 EUR



5.706 EUR 2128.340 EUR



5.716 EUR 2412.150 EUR



5.728 EUR 2148.00 EUR



5.708 EUR 1820.850 EUR



5.722 EUR 7615.980 EUR



5.724 EUR 5454.970 EUR



5.724 EUR 2415.530 EUR



5.724 EUR 1659.96 EUR



5.724 EUR 864.320 EUR



5.724 EUR 7824.710 EUR



5.724 EUR 578.120 EUR



5.724 EUR 578.120 EUR



5.726 EUR 2496.540 EUR



5.718 EUR 2121.380 EUR



5.716 EUR 2412.150 EUR



5.716 EUR 2412.150 EUR



5.718 EUR 1372.32 EUR



5.72 EUR 2694.12 EUR



5.718 EUR 5449.250 EUR



5.716 EUR 1817.690 EUR



5.714 EUR 577.110 EUR



5.714 EUR 2411.310 EUR



5.714 EUR 577.110 EUR



5.716 EUR 2286.40 EUR



5.718 EUR 2315.79 EUR



5.718 EUR 1818.320 EUR



5.714 EUR 2411.310 EUR



5.714 EUR 577.110 EUR



5.714 EUR 1428.50 EUR



5.714 EUR 2285.60 EUR



5.716 EUR 2720.820 EUR



5.718 EUR 1332.290 EUR



5.718 EUR 2144.25 EUR



5.718 EUR 2721.770 EUR



5.716 EUR 2143.50 EUR



5.716 EUR 577.320 EUR



5.718 EUR 577.520 EUR



5.72 EUR 3878.16 EUR



5.722 EUR 2723.670 EUR



5.718 EUR 577.520 EUR



5.724 EUR 2415.530 EUR



5.724 EUR 2501.390 EUR



5.718 EUR 863.420 EUR



5.718 EUR 2413.000 EUR



5.718 EUR 2778.950 EUR



5.712 EUR 2410.460 EUR



5.714 EUR 1314.22 EUR



5.746 EUR 2740.840 EUR



5.744 EUR 2423.970 EUR



5.744 EUR 7714.190 EUR



5.746 EUR 2154.75 EUR



5.748 EUR 2155.50 EUR



5.742 EUR 2423.120 EUR



5.748 EUR 2448.650 EUR



5.742 EUR 2423.120 EUR



5.744 EUR 2297.60 EUR



5.744 EUR 568.660 EUR



5.742 EUR 2003.960 EUR



5.742 EUR 579.940 EUR



5.742 EUR 7613.890 EUR



5.742 EUR 2423.120 EUR



5.736 EUR 2420.590 EUR



5.744 EUR 2734.140 EUR



5.738 EUR 918.08 EUR



5.742 EUR 2423.120 EUR



5.738 EUR 2421.440 EUR



5.738 EUR 745.94 EUR



5.74 EUR 2737.98 EUR



5.736 EUR 2420.590 EUR



5.742 EUR 2733.190 EUR



5.738 EUR 246.730 EUR



5.744 EUR 1820.850 EUR



5.744 EUR 580.140 EUR



5.744 EUR 2423.970 EUR



5.744 EUR 4371.180 EUR



5.744 EUR 10442.590 EUR



5.74 EUR 3535.84 EUR



5.74 EUR 579.74 EUR



5.74 EUR 2422.28 EUR



5.746 EUR 183870 EUR



5.75 EUR 9798.00 EUR



5.75 EUR 3450.00 EUR



5.75 EUR 6468.75 EUR



5.75 EUR 3898.50 EUR



5.75 EUR 6399.75 EUR



5.75 EUR 2903.75 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



5.726751 EUR 400872.57 EUR





e) Datum des Geschäfts

12.01.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA MIC: XETR





