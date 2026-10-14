ProCredit Aktie 34813027 / DE0006223407
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14.10.2026 22:30:47
EQS-DD: ProCredit Holding AG: Jovanka Joleska Popovska, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|LEI Code:
|529900LIN8L1K9MLTR09
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107540 14.10.2026 CET/CEST
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