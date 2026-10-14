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14.10.2026 22:30:38

EQS-DD: ProCredit Holding AG: Georgios Chatzis, Kauf

ProCredit
8.09 CHF -3.94%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2026 / 22:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Georgios
Nachname(n): Chatzis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ProCredit Holding AG

b) LEI
529900LIN8L1K9MLTR09 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006223407

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,61 EUR 3.244,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,6100 EUR 3.244,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProCredit Holding AG
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.procredit-holding.com
LEI Code: 529900LIN8L1K9MLTR09



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107536  14.10.2026 CET/CEST





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