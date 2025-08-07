Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.08.2025 13:12:07

EQS-DD: PharmaSGP Holding SE: FUTRUE GmbH, Einlieferung von weiteren insgesamt 1.505 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 6. August 2025 ...

PharmaSGP
28.60 EUR -0.69%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2025 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: FUTRUE GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Clemens
Nachname(n): Fischer
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PharmaSGP Holding SE

b) LEI
3912005CZ12PVVCIPT91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2P4LJ5

b) Art des Geschäfts
Einlieferung von weiteren insgesamt 1.505 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 6. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG (5. August 2025, 18.00 Uhr CEST) und dem Meldestichtag der am 7. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG (6. August 2025, 18.00 Uhr CEST)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,00 EUR 42.140,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,00 EUR 42.140,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


07.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: PharmaSGP Holding SE
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Deutschland
Internet: https://pharmasgp.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100072  07.08.2025 CET/CEST





