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Pentixapharm Aktie 138581166 / DE000A40AEG0

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09.07.2026 15:24:01

EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Gewährung von 8.922.464 Bezugsrechten

Pentixapharm
2.14 EUR 4.39%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.07.2026 / 15:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Eckert
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Pentixapharm Holding AG

b) LEI
3912005VBOVXNDXEQZ36 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YFP6

b) Art des Geschäfts
Gewährung von 8.922.464 Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 0 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Strasse 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.pentixapharm.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105998  09.07.2026 CET/CEST





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