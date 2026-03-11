Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
11.03.2026 13:19:10
EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Palfinger AG
|
13:19
|EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, buy (EQS Group)
|
13:19
|EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf (EQS Group)
|
12:26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.03.26
|EQS-HV: PALFINGER AG: Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-AGM: PALFINGER AG: Invitation to the 38th Annual General Meeting (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)