Northern Data Aktie 27392576 / DE000A0SMU87
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30.06.2026 19:04:43
EQS-DD: Northern Data AG: Dr. Tom Oliver Schorling, Umtausch von insgesamt 20.770 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 42.123,637 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.northerndata.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105852 30.06.2026 CET/CEST
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