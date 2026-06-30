EQS-DD: Northern Data AG: Dr. Tom Oliver Schorling, Umtausch von insgesamt 20.770 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 42.123,637 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.06.2026 / 19:03 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Tom Oliver Nachname(n): Schorling

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorsitzender des Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Northern Data AG

b) LEI

391200LB6JA3HAQWTS32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0SMU87

b) Art des Geschäfts

Umtausch von insgesamt 20.770 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 42.123,637 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN US78137L1052) im Zusammenhang mit dem Vollzug des freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots der Rumble Deutschland AG an die Aktionäre der Northern Data AG zu dem angebotenen Umtauschverhältnis von 1 zu 2,0281. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

29.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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