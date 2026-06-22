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Northern Data Aktie 27392576 / DE000A0SMU87

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22.06.2026 18:30:46

EQS-DD: Northern Data AG: ART Holding GmbH, Umtausch von insgesamt 744.150 Aktien an der Northern Data AG in insgesamt 772.264 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN ...

Northern Data
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ART Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Aroosh
Nachname(n): Thillainathan
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Northern Data AG

b) LEI
391200LB6JA3HAQWTS32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0SMU87

b) Art des Geschäfts
Umtausch von insgesamt 744.150 Aktien an der Northern Data AG in insgesamt 772.264 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN US78137L1052) im Zusammenhang mit dem Vollzug des freiwilligen öffentlichen Tauschangebots der Rumble Deutschland AG an die Aktionäre der Northern Data AG
Geschäft eines Vermögensverwalters

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.northerndata.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105676  22.06.2026 CET/CEST





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