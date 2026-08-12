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Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

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12.08.2026 16:36:42

EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Prisca Anand, Kauf

Newron Pharmaceuticals
11.52 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Prisca
Nachname(n): Anand

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ravi
Nachname(n): Anand
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Newron Pharmaceuticals S.p.A.

b) LEI
8156002F8C11F80A9740 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IT0004147952

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,973315 CHF 16.978,00 CHF

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,9733 CHF 16.978,00 CHF

e) Datum des Geschäfts
10.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: SIX Swiss Exchange
MIC: XSWX


12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
via Antonio Meucci 3
20091 Bresso
Italien
Internet: www.newron.com
LEI Code: 8156002F8C11F80A9740



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106532  12.08.2026 CET/CEST





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