25.01.2026 16:24:22

EQS-DD: net digital AG: KAVI Beteiligungen UG, Verkauf

net digital
17.60 EUR -2.22%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.01.2026 / 16:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: KAVI Beteiligungen UG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Theodor
Nachname(n): Niehues
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
net digital AG

b) LEI
391200CTSVFF9EHN8Y59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Verkauf von Aktien

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,90 EUR 537.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,90 EUR 537.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.01.2026; UTC+8:30

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


25.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: net digital AG
Niederkasseler Lohweg 175
40547 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.net-digital.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102966  25.01.2026 CET/CEST





