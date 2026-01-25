net digital Aktie 35045378 / DE000A2BPK34
25.01.2026 16:24:22
EQS-DD: net digital AG: KAVI Beteiligungen UG, Verkauf
net digital
17.60 EUR -2.22%
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|net digital AG
|Niederkasseler Lohweg 175
|40547 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.net-digital.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102966 25.01.2026 CET/CEST
