Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200

30.12.2025 11:01:11

EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Interessewahrende Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 40.000 Aktien im Zeitraum vom 22.12.2025 bis 20.01.2026

Nagarro
76.25 EUR -0.52%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.12.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 40.000 Aktien im Zeitraum vom 22.12.2025 bis 20.01.2026

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
22.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Strasse 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com



 
