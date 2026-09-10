Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
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10.09.2026 22:47:40
EQS-DD: Nagarro SE: Jack Clemons, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Strasse 15
|81379 München
|Germany
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|End of News
|EQS News Service
|
106996 10.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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