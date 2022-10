EQS-DD: Mynaric AG deutsch

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt prägten nur zeitweise Gewinne das Bild. Auch am deutschen Markt sind die Aufschläge zwischenzeitlich verpufft. Die Wall Street dürfte am Donnerstag nahe der Nulllinie eröffnen. Die Stimmung an den Märkten in Fernost war durchwachsen.