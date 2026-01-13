Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'356 -0.5%  SPI 18'382 -0.6%  Dow 49'457 -0.3%  DAX 25'446 0.2%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 6'028 0.2%  Gold 4'613 0.3%  Bitcoin 73'557 1.2%  Dollar 0.7982 0.1%  Öl 64.8 0.8% 
13.01.2026 14:44:08

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, Kauf

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
486.46 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.01.2026 / 14:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Julia Christiane
Nachname(n): Jäkel-Wickert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
526,80 EUR 50.046,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
526,8000 EUR 50.046,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102844  13.01.2026 CET/CEST





