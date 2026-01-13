Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.01.2026 14:44:09
EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|End of News
|EQS News Service
|
102844 13.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: SMI leichter -- DAX nach neuem Allzeithoch fester -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel nach, während der deutsche Leitindex etwas höher tendiert. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.