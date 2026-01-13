Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.01.2026 14:44:09

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
486.46 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.01.2026 / 14:42 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Julia Christiane
Last name(s): Jäkel-Wickert

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
526.80 EUR 50,046.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
526.8000 EUR 50,046.0000 EUR

e) Date of the transaction
12/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


13.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com



 
End of News EQS News Service




102844  13.01.2026 CET/CEST





