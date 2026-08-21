Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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21.08.2026 14:08:44
EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau.
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106746 21.08.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau. (EQS Group)
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14:08
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Purchase, via joint custody account with spouse. (EQS Group)
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