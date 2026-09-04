MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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04.09.2026 16:05:45
EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MLP SE
|Alte Heerstrasse 40
|69168 Wiesloch
|Deutschland
|Internet:
|www.mlp-se.de
|LEI Code:
|529900M25NF9TALIWQ20
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106930 04.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
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