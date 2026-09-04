Muehl Product & Service Aktie 51905557 / DE000A254203
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04.09.2026 04:28:37
EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstrasse 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Internet:
|https://metawolf.com
|LEI Code:
|391200XVGFRTWOC6XX47
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106892 04.09.2026 CET/CEST
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