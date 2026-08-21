Muehl Product & Service Aktie 51905557 / DE000A254203
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 03:41:49
EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstrasse 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Internet:
|https://metawolf.com
|LEI Code:
|391200XVGFRTWOC6XX47
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106740 21.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
|
03:41
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
19.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
18.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
11.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf (EQS Group)
Analysen zu Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel mit Verlusten -- SMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An der Wall Street ging es ebenfalls abwärts. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.